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Пресс-служба брестского «Динамо»: «Информация о том, что Зайцев покидает клуб, не соответствует действительности и является чистейшей провокацией»

В пресс-службе брестского «Динамо» заявили, что новость о продаже клуба Александром Зайцевым не соответствует действительности.


«Появившаяся информация о том, что Зайцев покидает «Динамо-Брест» не соответствует действительности и является чистейшей провокацией.

Мы разбираемся с первоисточником и в частности с автором этой новости», – заявили в пресс-службе.
Tribuna
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