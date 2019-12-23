Пресс-служба брестского «Динамо»: «Информация о том, что Зайцев покидает клуб, не соответствует действительности и является чистейшей провокацией»
В пресс-службе брестского «Динамо» заявили, что новость о продаже клуба Александром Зайцевым не соответствует действительности.
«Появившаяся информация о том, что Зайцев покидает «Динамо-Брест» не соответствует действительности и является чистейшей провокацией.
Мы разбираемся с первоисточником и в частности с автором этой новости», – заявили в пресс-службе.
08:21 23/12/2019
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