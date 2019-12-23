Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сергей Южик о гонке Блашко: Провал. Но у белорусок, кроме Кривко, никто даже близко не подошел к попаданию в масстарт

Корреспондент pressball.by Сергей Южик прокомментировал выступление Дарьи Блашко, сменившей сборную Беларуси на команду Украины, в масстарте на этапе Кубка мира в Анси.

Блашко финиширует 29-й — последней из тех, кто добрался до финиша. Провал, но, с другой стороны, у нее это первый опыт в подобных гонках. Кроме того, у белорусок, кроме Кривко, никто даже близко не подошел к попаданию в масстарт.

Выступление Ирины Кривко журналист оценил так:

Не лучшая гонка в исполнении Ирины. Ход по дистанции — 22-й, 3 круга штрафа... Но в целом этап ей смело можно поставить в плюс. Благодаря успешному выступлению в спринте и преследовании она поднялась в топ-25 общего зачета, отобралась в масстарт. Остается надеяться, что дальше форма будет идти только по нарастающей.

Иначе совсем грустно станет смотреть биатлон.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru