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Ливерпуль впервые в истории стал клубным чемпионом мира

В финале Клубного чемпионата мира английский Ливерпуль со счетом 1:0 победил бразильский Фламенго и впервые в своей истории стал лучшим на планете.

Английский клуб мог повести в счете уже на старте игры, но Фирмино не использовал выход один на один с вратарем соперника, а Кейта промахнулся с ударной позиции, пишет "Новое время".

Бразильская команда постепенно отвела игру от своих ворот, но все равно не сумела создать по-настоящему опасные моменты для того, чтобы забить.

В начале второго тайма Фламенго от гола спасла уже стойка, в которую угодил мяч после удара от Фирмино. Почти сразу за этим хороший момент упустил Салах.


На 53-й минуте Ливерпуль позволил сопернику создать шансы открыть счет, но Габриэл заставил Алиссона выручить своих партнеров от пропущенного гола.

В итоге командам пришлось играть дополнительное время, хотя в концовке основных 90 минут Алвеш спас Фламенго, когда издали пробивал Хендерсон.

И все-таки, на 99-й минуте Ливерпуль добился своего. Мане получил пас, развернулся, отдал на свободного Фирмино, который на замахе убрал защитника и голкипера и отправил мяч в сетку, чем принес своей команде победу в финале и трофей.

Видео гола и обзор матча Ливерпуль — Фламенго


Ливерпуль — Фламенго 1:0

Гол: Фирмино, 99

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Кейта (Милнер, 100) — Салах (Шакири, 120+1), Фирмино (Ориги, 106), Мане

Фламенго: Алвес — Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис — Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102) — Рибейро (Диего, 82), Арраскаэта (Витиньо, 77), Энрике — Габриэл

Предупреждены: Мане, Салах, Фирмино, Милнер — Витиньо, Диего
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