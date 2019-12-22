Ливерпуль впервые в истории стал клубным чемпионом мира

Бразильская команда постепенно отвела игру от своих ворот, но все равно не сумела создать по-настоящему опасные моменты для того, чтобы забить.





В начале второго тайма Фламенго от гола спасла уже стойка, в которую угодил мяч после удара от Фирмино. Почти сразу за этим хороший момент упустил Салах.









На 53-й минуте Ливерпуль позволил сопернику создать шансы открыть счет, но Габриэл заставил Алиссона выручить своих партнеров от пропущенного гола.





В итоге командам пришлось играть дополнительное время, хотя в концовке основных 90 минут Алвеш спас Фламенго, когда издали пробивал Хендерсон.





И все-таки, на 99-й минуте Ливерпуль добился своего. Мане получил пас, развернулся, отдал на свободного Фирмино, который на замахе убрал защитника и голкипера и отправил мяч в сетку, чем принес своей команде победу в финале и трофей.





Видео гола и обзор матча Ливерпуль — Фламенго