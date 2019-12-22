На пресс-конференции после победы над «Динамо» (6:2) в матче очередного тура чемпионата страны в группе 1 наставник «рысей» сказал:





«В первой шестерке каждая игра кость в кость, и мне кажется, федерации нужно пересмотреть регламент, потому что двадцать пять человек – это... У нас нет списка травмированных, как в других лигах. У нас ребята в армии, и мы не можем их вывести из этих двадцати пяти человек. То есть вопросов очень много, и никто не хочет этим заниматься.





Дополню о рассмотрении моментов. Хотелось бы, чтобы дисциплинарный комитет рассмотрел также ситуацию, произошедшую в коридоре раздевалки, когда игрок и менеджер команды соперника нападают на моего игрока, – сказал Стась.





С похожей просьбой обратился к дисциплинарному комитету и Дмитрий Кравченко. По его мнению, обратить внимание нужно на другой момент, который произошел непосредственно в матче:









– Хотелось бы, чтобы дисциплинарный комитет пересмотрел и разобрал ситуацию по конфликтной драке в конце игры [...] У меня к судьям претензий нет. Я рассказал лишь единичный момент, что лично видел удар клюшкой в лицо. Не видел, что произошло в коридоре. Конечно, нужно разбираться, – отметил Кравченко.





Как отмечает Hockey.by, страсти в игре между «Динамо» и «Гомелем» начали кипеть во второй половине третьего периода. После гола Павла Печура на льду завязалась потасовка между нападающим «рысей» Ильей Жуковским и защитником хозяев Сергеем Шелегом. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.





За 25 секунд до сирены перчатки сбросили защитник «Динамо» Богдан Зозон и форвард «Гомеля» Александр Семочкин. По итогам эпизода игрок хозяев заработал 25 минут штрафа, гостей – 14, из которых «2+10» за атаку в голову.





Конфликт получил продолжение после финальной сирены в виде перепалки в подтрибунке. В официальном протоколе матча по данному эпизоду никаких записей оставлено не было.