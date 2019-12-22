Лучший бомбардир чемпионата Беларуси по футболу может перейти в ЦСКА

Интерес к перспективному форварду из Беларуси проявляют и другие российские клубы: столичные «Спартак» и «Динамо», а также «Ростов» и казанский «Рубин». Тем не менее, переход в ЦСКА, по информации издания, наиболее очевиден, причем он может состояться уже в самое ближайшее время.





В настоящее время Илья Шкурин является нападающим клуба «Энергетик — БГУ», который в минувшем сезоне чемпионата страны занял лишь 12-е место из 16 в турнирной таблице. На счету 20-летнего уроженца Витебска 19 голов и звание лучшего бомбардира чемпионата. В активе Ильи также семь результативных передач.





ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертом месте в российской премьер-лиге.