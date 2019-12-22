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Левандовский прооперирован

Польский нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовский перенес операцию на паху, сообщила пресс-служба команды.





Отмечается, что операция прошла успешно, однако на восстановление необходимо некоторое время. К медикам поляк попал после матча с "Вольфсбургом".

Ранее тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал, что 30-летний нападающий пропустит от 10 до 14 дней.

Левандовский сыграл за "Баварию" 24 матча и забил 30 голов.

Поляк играет за мюнхенский клуб с лета 2014 года. В составе "Баварии" он пять раз становился чемпионом страны, дважды выиграл Кубок Германии и три раза – Суперкубок страны. Левандовский – на третьем месте в списке лучших бомбардиров клуба за всю его более чем столетнюю историю.
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