Белоруска Александра Романовская стала второй на этапе Кубка мира по фристайлу
Белоруска успешно выступает в Китае.
В Шимао (Китай) завершился второй соревновательный день в рамках первого этапа Кубка мира-2019/20 по лыжной акробатике. Лучший результат в финале у женщин, как и накануне, показала хозяйка склона Сю Мэнтао. Второе же место вновь заняла белоруска Александра Романовская. Замкнула тройку еще одна китайская фристайлистка Фани Кун, пишет pressball.by.
Помимо Романовской, в старте приняли участие также Анна Гуськова и Алла Цупер. Они расположились на 9-й и 14-й позициях соответственно.
Кубок мира. 1-й этап. Лыжная акробатика. Шимао (Китай). Женщины.
1.Сю Мэнтао (Китай) — 110,77.
2.А.РОМАНОВСКАЯ — 97,77.
3.Фани Кун (Китай) — 92,35.
...9.А.ГУСЬКОВА — 82,53.
...14.А.ЦУПЕР — 71,97.
Всего — 20 участниц.
10:11 22/12/2019
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