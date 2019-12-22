Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белоруска Александра Романовская стала второй на этапе Кубка мира по фристайлу

Белоруска успешно выступает в Китае.

В Шимао (Китай) завершился второй соревновательный день в рамках первого этапа Кубка мира-2019/20 по лыжной акробатике. Лучший результат в финале у женщин, как и накануне, показала хозяйка склона Сю Мэнтао. Второе же место вновь заняла белоруска Александра Романовская. Замкнула тройку еще одна китайская фристайлистка Фани Кун, пишет pressball.by.

Помимо Романовской, в старте приняли участие также Анна Гуськова и Алла Цупер. Они расположились на 9-й и 14-й позициях соответственно.


Кубок мира. 1-й этап. Лыжная акробатика. Шимао (Китай). Женщины.

1.Сю Мэнтао (Китай) — 110,77.

2.А.РОМАНОВСКАЯ — 97,77.

3.Фани Кун (Китай) — 92,35.

...9.А.ГУСЬКОВА — 82,53.

...14.А.ЦУПЕР — 71,97.

Всего — 20 участниц.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru