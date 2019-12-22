Кадыров вызвал на бой Емельяненко









В конце осени Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева, поединок проходил по правилам бокса. Затем вызов Емельяненко пришел еще от одного спортсмена – олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева. Кадыров рассказал, что не мог не пропустить этот "челлендж".





"Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта", - сказал президент Чечни, отметив, что пока не решено, в каком виде спорта провести поединок: боксу или ММА.





Кадыров добавил, что полон решимости на бой и задался вопросом, на какой арене сражение выглядело бы зрелищнее.





"Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной клетки ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, порхая, как бабочка, и жаля, как оса?" – сказал президент.





Емельяненко в свою очередь сделал репост записи Кадырова, написав: "Флэшмоб "вызови Емельяненко" на бой дошел и до моего друга Рамзана". Соответственно, можно понять, что вызов принят.



