







- Прошу прощения у всех болельщиков за сегодняшнюю гонку. Да и вообще за все начало сезона. Пока не получается. Сегодня я сама не поняла, что произошло. Не сработала установка на первой "лежке", и получилось много промахов. Нет слов, — рассказала Динара в инстаграме.



