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Биатлон. Смешанная эстафета на этапе в Обертиллиахе отменена из-за проблем с электричеством

Смешанная эстафета на третьем этапе Кубка ИБУ в австрийском Обертиллиахе отменена по причине проблем с электричеством на биатлонном стадионе.

"Из-за проблем с электричеством в Обертиллиахе судьи соревнований приняли решение отменить смешанную эстафету!" — говорится в сообщении пресс-службы ИБУ.

Ранее на третьем этапе Кубка ИБУ в Обертиллиахе состоялись соревнования в синглмиксте. Сборная Беларуси заняла 12-е место.

Четвертый этап Кубка ИБУ пройдет 10-12 января в Брезно-Осрблье (Словакия).
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