"Из-за проблем с электричеством в Обертиллиахе судьи соревнований приняли решение отменить смешанную эстафету!" — говорится в сообщении пресс-службы ИБУ.





Ранее на третьем этапе Кубка ИБУ в Обертиллиахе состоялись соревнования в синглмиксте. Сборная Беларуси заняла 12-е место.





Четвертый этап Кубка ИБУ пройдет 10-12 января в Брезно-Осрблье (Словакия).