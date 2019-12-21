Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Держим марку: белоруска Александра Романовская взяла «серебро» на этапе КМ по фристайлу в Китае

Белоруска Александра Романовская заняла второе место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Китае, а фристайлист Максим Густик – четвертое место, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Держим марку: белоруска Александра Романовская взяла «серебро» на этапе КМ по фристайлу в Китае
Итог Романовской — 93,44 балла. Первое место у китаянки Сюй Мэнтао (105,53 балла). На третьем оказалась Лора Пилл из Австралии — 86,65 балла.

Олимпийские чемпионки Алла Цупер и Анна Гуськова заняли пятое и одиннадцатое места соответственно.


Белорусский фристайлист М. Густик – на четвертом месте (108,54 балла). Китаец Ци Гуанпу с итогом 130,77 очка взял «золото». «Серебро» у его товарища по команде Цзя Цзунъяна (125,67). Третье место – у Ноэ Роту из Швеции (113,57).

Белорусы Павел Дик и Дмитрий Мазуркевич заняли 13-е и 17-е места соответственно.

Соревнования завершатся 22 декабря.

Фото БелТА
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru