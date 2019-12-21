Держим марку: белоруска Александра Романовская взяла «серебро» на этапе КМ по фристайлу в Китае
Белоруска Александра Романовская заняла второе место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Китае, а фристайлист Максим Густик – четвертое место, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Итог Романовской — 93,44 балла. Первое место у китаянки Сюй Мэнтао (105,53 балла). На третьем оказалась Лора Пилл из Австралии — 86,65 балла.
Олимпийские чемпионки Алла Цупер и Анна Гуськова заняли пятое и одиннадцатое места соответственно.
Белорусский фристайлист М. Густик – на четвертом месте (108,54 балла). Китаец Ци Гуанпу с итогом 130,77 очка взял «золото». «Серебро» у его товарища по команде Цзя Цзунъяна (125,67). Третье место – у Ноэ Роту из Швеции (113,57).
Белорусы Павел Дик и Дмитрий Мазуркевич заняли 13-е и 17-е места соответственно.
Соревнования завершатся 22 декабря.
Фото БелТА
16:18 21/12/2019
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