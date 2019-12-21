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Сергей Ковальчук может стать главным тренером брестского "Динамо"

По сведениям Pressball.by, полученным из нескольких источников, новым главным тренером брестского "Динамо" может стать Сергей Ковальчук.


В минувшем сезоне белорусский специалист занимал в клубе должность спортивного директора. Ковальчук уже работал наставником брестчан, в частности, под его руководством команда выиграла Кубок Беларуси-2018.

Приоритетным кандидатом на пост рулевого "Динамо" ранее считался Олег Дулуб.
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