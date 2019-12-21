Сергей Ковальчук может стать главным тренером брестского "Динамо"





В минувшем сезоне белорусский специалист занимал в клубе должность спортивного директора. Ковальчук уже работал наставником брестчан, в частности, под его руководством команда выиграла Кубок Беларуси-2018.





Приоритетным кандидатом на пост рулевого "Динамо" ранее считался Олег Дулуб.











