







"Я считаю, что это неправильно. Если белорусские игроки не считаются легионерами в Казахстане, то мы просто обязаны сделать так, чтобы и казахстанские игроки не считались легионерами в Беларуси, — и это будет совершенно правильно. Считаю, что все должно действовать на равных правах", - сказал Байдачный.