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Анатолий Байдачный: "Мы обязаны сделать, чтобы и казахстанские игроки не считались легионерами в Беларуси"

Экс-наставник сборной Беларуси Анатолий Байдачный прокомментировал решении АБФФ продолжать считать легионерами футболистов из Казахстана.



 
 
"Я считаю, что это неправильно. Если белорусские игроки не считаются легионерами в Казахстане, то мы просто обязаны сделать так, чтобы и казахстанские игроки не считались легионерами в Беларуси, — и это будет совершенно правильно. Считаю, что все должно действовать на равных правах", - сказал Байдачный.
Football.by
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