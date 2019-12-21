Анатолий Байдачный: "Мы обязаны сделать, чтобы и казахстанские игроки не считались легионерами в Беларуси"
Экс-наставник сборной Беларуси Анатолий Байдачный прокомментировал решении АБФФ продолжать считать легионерами футболистов из Казахстана.
"Я считаю, что это неправильно. Если белорусские игроки не считаются легионерами в Казахстане, то мы просто обязаны сделать так, чтобы и казахстанские игроки не считались легионерами в Беларуси, — и это будет совершенно правильно. Считаю, что все должно действовать на равных правах", - сказал Байдачный.
12:35 21/12/2019
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