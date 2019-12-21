"Неправильно, что кто-то назначал себе какие хотел зарплаты, а государство должно выплачивать"

Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере‑2010, а ныне начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Новиков рассказал о проблемах "Дняпра".