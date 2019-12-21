"Искать виновных, конечно, кроме меня, не стоит"

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик написал письмо по следам домашнего чемпионата мира-2020 в группе "А" дивизиона I.





Белорусы заняли третье место и не смогли вернуться в элиту.





В первую очередь выражаю искреннюю благодарность Федерации хоккея Беларуси, Министерству спорта и туризма, РЦОР "Раубичи", сотрудникам "Чижовка-Арены" и гостиницы "Арена". Подготовка к чемпионату мира и непосредственно сам турнир были организованы и проведены на высшем уровне!





Болельщики, вы создавали крутую атмосферу на каждом матче, поддерживали команду в сложные моменты и после них. Парни старались ради вас. Спасибо, что платили нам потрясающей атмосферой на арене и вне ее!





Телевидение — круто снятые и профессионально прокомментированные матчи добавляли команде переживающих за нас по всей стране.





Команда





Толоп [Никита Толопило] — наш номер один в воротах. Заслужил это право уверенной игрой за "Динамо-Молодечно". Здорово играл и много выручал нас в двух первых матчах.





Леха Колосов — скромный парень, спокойный на льду и в жизни. Талантливый и надежный вратарь.





Щёка [Вадим Щечин] — уже играющий по-взрослому, жесткий и надежный защитник-домосед. Опытен не по годам.





Баркас [Владислав Барковский] — лучший защитник в команде. Резкий, быстрый, жесткий. Полезен и в большинстве, и в меньшинстве.





Паша Денисов — умный и креативный игрок. Отличное катание и видение площадки. Забросил очень важную шайбу в матче с Латвией.





Соловей [Илья Соловьев] — отличный атакующий защитник. Когда вспоминает про свои прямые обязанности — готовый игрок для взрослого хоккея.





Влад Колячонок — один из талантливейших хоккеистов нового времени. Очень вдумчивый и ответственный. Досконально изучал все игровые схемы.





Котёл [Алексей Котеловский] — единственный хоккеист-универсал. Играл везде: защита, нападение, центр, край, большинство, меньшинство. Забросил важнейшую шайбу в матче с Латвией.





Дима Козорез — защитник без единой ошибки, как мы называли его в сезоне. И то же самое можно сказать про чемпионат мира. Умный и надежный.





Жига [Павел Ажгирей] — капитан, мужик, лидер. Взял всю неблагодарную работу на себя. Держал коллектив. Обладает хлестким и метким броском. Единственный, кто положит все пять шайб точно в цель — в живот вратаря :)





Пышка [Никита Пышкайло] — трудяга, центр, ядро нашего первого звена. Полезен во всех ключевых ситуациях.





Андрей Павленко — игрок-открытие, отменно готов физически. Продемонстрировал самый взрослый хоккей: разрушал, нейтрализовывал и не забывал забрасывать.





Ус [Илья Усов] — надежный и грамотный центр. Здорово связывает любых крайних. Самый устойчивый в команде. Весь чемпионат мира отыграл ровно и уверенно. Мнение Есаулова, Перепехина и Дудика – мастхэв в следующем году.





Окса [Евгений Оксентюк] — он же Симба, он же могучий мышь :) Душа команды. Просто крутейший нападающий. Ему настолько понравилось правильно играть в обороне, что порой было сложно вытащить его со льда :) Один из наших лидеров на площадке.





Прот [Алексей Протас] — самый взрослый по игре среди «десантников». Чувствуется готовность шагнуть выше и дальше уже сейчас. Наш лучший снайпер, лидер.





Кач [Олег Качеловский] — когда играет как Качеловский — незаменим. Один из немногих, кто любит играть на пятаке соперника. Отменная "физика". Забросил важную шайбу в ворота словенцев.





Вова Алистров — яркий, техничный, забивной форвард. Когда начнет забрасывать из борьбы, с пятака, быстро сможет шагнуть в свою мечту.





Крыл [Илья Крылович] — важный и надежный игрок для меньшинства и критичных ситуаций. Капитан U20 в сезоне.





Дёма [Валентин Демченко] — заслужил место в составе своей игрой на турнире в Сочи и в товарищеских матчах перед чемпионатом мира. Парень с отличными руками.





Пиня [Виталий Пинчук] — феноменальное катание, владение клюшкой и видение площадки. Несмотря на молодость, стал лидером в атаке, забрасывал важнейшие шайбы. Когда подтянет «физику», станет белорусским Дацюком.





Буля [Егор Буяльский] — по-спортивному самый злой из всех. Если не получается играть – «грызет». Выполнял важную роль в большинстве и меньшинстве.





Тренерско-административный штаб





Боря и Андрей [тренеры-мастера] — организовывали острые лезвия, порядок в раздевалке. Непонятно, когда они спали и спали ли вообще. Иногда встречали их на обеде :)





Макс и Сергей [массажисты] — растягивали, мяли, восстанавливали и готовили игроков. Помогали создавать уют в раздевалке.





Док [Дмитрий Гапанович] — глыба! Шил, вправлял, лечил, переживал. Все наши успехи и неудачи принимает близко к сердцу. Провел две сложные операции по ходу турнира плюс много мелких. Сумел восстановить Андрея Павленко [вылетело плечо в матче с Австрией — прим.]





Боря и Паша [Борис Король и Павел Змитрович] — тренеры-видеоаналитики. Изучали, анализировали, показывали. Могли донести до глухого и показать слепому :)





Начальник [Дмитрий Матюха] — просто Папка. Не было ни одной проблемы, с которой бы он не справился. Весь сезон за ним, как за каменной стеной.





Тренеры





Мел [Дмитрий Мелешко] — креатив в атаке, сочетания звеньев, большинство, использование современных технологий в тренировочном процессе — все на нем. Самый спокойный и уравновешенный из всех нас.





Геннадьич [Алексей Щебланов] — мастер над вратарями, всегда первым замечает признаки начинающегося пожара. Профессионал своего дела.





Цыпа [Александр Цыплаков] — мужик! Работа и обучение защитников. Дисциплина и вечерние обходы – все на нем. Трудяга, которых сложно найти. Настоящий помощник.





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Я с наслаждением и теплотой вспоминаю время, проведенное в этой команде с этими людьми. Это был классный, интересный, полезный опыт. Мы не проиграли турнир — скорее, не смогли его выиграть. И искать виновных, кроме меня, конечно, не стоит, — цитирует письмо hockey.by.



