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Алина Талай: если бы допинговая история была не в России, а в другой стране, ВАДА приняло бы схожее решение

Белорусская легкоатлетка Алина Талай в передаче "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" высказала отношение к государственной допинговой программе, которая существовала в России, и наказанию, последовавшему за это со стороны ВАДА.

Российская сторона не без греха. Решение принято ВАДА не с чистого листа.

Решение справедливое?
Оно имеет под собой основание.

Но российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде именно под нейтральным флагом?
Думаю, им надо шанс. Но если бы похожая допинговая история была у другой страны, ВАДА приняло бы схожее решение. Что касается Беларуси, думаю, у нас с этим проблем нет Учитывая ответственность, которая у нас, согласно новому законодательству, наступает за употребление допинга, цитирует pressball.by
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