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Александра Саснович вышла в полуфинал турнира ВТА во Франции

В четвертьфинале белорусская теннисистка обыграла швейцарку Жиль Тайхманн.

Белоруска Александра Саснович вышла в полуфинал турнира ВТА-125 во французском Лиможе с призовым фондом в 115 тысяч долларов. В матче 1/4 финала наша соотечественница обыграла швейцарку Жиль Тайхманн (73) — 6:3, 7:5, передает pressball.by.

Александра Саснович (67 ВТА, Беларусь) — Жиль Тайхманн (73 ВТА, Швейцария) — 6:3, 7:5

Следующей соперницей Саснович станет сильнейшая теннисистка из пары Людмила Самсонова (135) — Гретье Миттен (118).
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