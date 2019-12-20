"Гэй, да сонца! Гэй, да зор!" К чемпионату в Москве белорусские регбисты сделали форму с цитатами Купалы
В Москве пройдет первый официальный чемпионат Европы по регби на снегу.
В международных соревнованиях, которые пройдут 21 и 22 декабря, выступят и белорусские спортсмены.
Специально для чемпионата белорусская сборная подготовила себе форму в "купаловской" теме: с изображением богатыря из поэмы "Магіла льва", панорамой деревни Вязынка (родины Янки Купалы) и цитатами из его стихов “Будзь смелым, як бура, што крышыць дубы!” и “Гэй, да сонца! Гэй, да зор!”.
Источник: euroradio.fm
16:43 20/12/2019
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