"Кровавый допинг": прокуратура Мюнхена предъявила обвинения

Шмидт обвиняется в организации глобальной допинговой сети, связанной с его клиникой в Эрфурте. Врач и его помощники работали со спортсменами из разных стран, помогая им использовать кровяной допинг, а также испытывая на них различные препараты.





Также Шмидту предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений в 2017 году. У одной из спортсменок возникли побочные эффекты после переливания эритроцитов. Врач утверждал, что процедура является безопасной и стерильной.





Прокуратура заявила, что идентифицированы 23 европейских спортсмена, которые использовали кровяной допинг. В октябре бывший австрийский лыжник Макс Хауке был приговорен к пяти месяцам условно за мошенничество в спорте. Тренер по лыжным гонкам Мати Алавер получил условное наказание в Эстонии.





«Возможно, спортивному врачу грозит многолетнее тюремное заключение. Для остальных участников дела все зависит от информации об их конкретной причастности к преступлению», – заявила прокурор Анна Лейдинг.



