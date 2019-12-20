Бага: Я хотел остаться главным тренером БАТЭ

– Считаете, с вами поступили справедливо?





– Не хочу рассуждать в таком ракурсе. Как бы ни относился к ситуации, решение руководства нужно не обсуждать, а принять как должное. В любом случае без всяких подковырок желаю удачи клубу и здоровья ребятам. Печальные события в конце этого года опять показали, что главное — это жизнь человека





– Вы хотели остаться на посту рулевого БАТЭ?





– Да. Уже второго декабря с тренерским штабом у нас был большущий материал по сезону: что переделывать и улучшать не только в игре – вплоть до медицины, быта и питания. Надеюсь, все это пригодится не только мне, но и клубу.





– То есть вы не видели свою отставку неизбежной?





– Сезон тяжелый, задача не выполнена... В принципе особых иллюзий не питал. Тем не менее работу над ошибками всегда нужно делать оперативно – это поможет в будущем.





– При каких условиях могли бы остаться на посту?









– Наверняка чемпионское звание смикшировало бы вылет из еврокубков. И, наоборот, попадание в группу как-то притупило бы горечь от того, что не стали первыми.





– Ваш штаб тоже уходит из Борисова?





– Такие решения приняли Молош и Тарасенко. Другие ребята размышляют. Но здесь ни в коем случае не должно возникать обид: у каждого есть право выбора, свои мысли и мотивы, – сказал Бага.