Бага: Я хотел остаться главным тренером БАТЭ
Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью журналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мнением о своем уходе из клуба.
– Считаете, с вами поступили справедливо?
– Не хочу рассуждать в таком ракурсе. Как бы ни относился к ситуации, решение руководства нужно не обсуждать, а принять как должное. В любом случае без всяких подковырок желаю удачи клубу и здоровья ребятам. Печальные события в конце этого года опять показали, что главное — это жизнь человека
– Вы хотели остаться на посту рулевого БАТЭ?
– Да. Уже второго декабря с тренерским штабом у нас был большущий материал по сезону: что переделывать и улучшать не только в игре – вплоть до медицины, быта и питания. Надеюсь, все это пригодится не только мне, но и клубу.
– То есть вы не видели свою отставку неизбежной?
– Сезон тяжелый, задача не выполнена... В принципе особых иллюзий не питал. Тем не менее работу над ошибками всегда нужно делать оперативно – это поможет в будущем.
– При каких условиях могли бы остаться на посту?
– Наверняка чемпионское звание смикшировало бы вылет из еврокубков. И, наоборот, попадание в группу как-то притупило бы горечь от того, что не стали первыми.
– Ваш штаб тоже уходит из Борисова?
– Такие решения приняли Молош и Тарасенко. Другие ребята размышляют. Но здесь ни в коем случае не должно возникать обид: у каждого есть право выбора, свои мысли и мотивы, – сказал Бага.
Источник: tribuna.com
10:22 20/12/2019
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