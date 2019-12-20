Задолго до снегов и морозов стало понятно, что ликвидация легионерских барьеров не разбудила у российских клубов интерес к нашим игрокам. В обратном порядке — напротив: белорусские дружины с небывалой активностью зазывали на контракт невостребованных на восточном фронте игроков, пишет www.pressball.by.





В высшей лиге-2019 засветилось 46 россиян — тех, кто хотя бы раз выходил на поле. Это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году, когда действовал прежний режим.





С количеством понятно, а что с качеством? Ниже вы удостоверитесь, насколько безрадостные факты открывает малейшее погружение в тему. Многие приезжие футболисты играли нерегулярно, играли плохо, играли хуже местных — и получали трудовую книжку раньше времени. Тех, кто на белорусских газонах радовал, а не разочаровывал, не хватает и на полкоманды. Судите сами…





Динамо Брест: нет. В клубе-чемпионе россиян нет. Причем уже три года как.





БАТЭ: Джамалдин Ходжаниязов. Борисовский клуб, впервые за долгие годы оставшийся без золотых медалей, выудил в межсезонье некогда перспективных Ходжаниязова и Натхо. Правда, быстро об этом пожалели. Защитник провел лишь два матча в чемпионате, хавбек ни одного. Их след в Борисове давно простыл.





Шахтер: Александр Фильцов. В Солигорске россиян не жалуют: двукратный чемпион Латвии Козлов не прижился и уже далеко, зазванный на смену Климовичу вратарь Фильцов смиренно полировал лавку, сыграв за основу лишь однажды. В начале декабря голкипер продлил контракт до конца 2020-го.





Динамо Минск: Дмитрий Ятченко, Георгий Тигиев, Виталий Дьяков, Алан Чочиев. В столичном клубе ветры из России зимой дули сильно. И надули колоритное трио — защитников Дьякова и Тигиева, атакующего хавбека Чочиева. Играли они кое-как, вляпывались в скандальные истории. Потом ушел тренер Пилипчук и пришел тренер Гуренко — и в команде удержался лишь Тигиев. Правда, только до конца сезона — игрок вынуждено вернулся в московский "Спартак". Зато летом добавился Ятченко, который сходу стал основным.





Ислочь: Сергей Макаров, Лайонел Адамс. Первый на протяжении всего сезона был ключевым футболистом — провел 28 матчей, записал в актив гол и четыре "ассиста". Контракт закончился, и он вернулся на родину — в "Ротор", с которым стремится в РПЛ. Защитник Адамс начинал неплохо, потом подкосили травмы — контракт расторгли по соглашению сторон.





Торпедо-БелАЗ: Артем Щадин, Михаил Мищенко. Оба защитника присоединились к жодинскому клубу летом — первый из "Ростова", второй из &q t;Тамбова". Щадин стал основным игроком, Мищенко — нет. Артема подписали с перспективной — контракт действует до конца сезона-2021.





Городея: Артем Архипов, Артем Митасов, Михаил Башилов, Андрей Сорокин, Михаил Сорочкин. По количеству россиян в составе "сахарный" клуб уступает только "Слуцку" и "Гомелю". Стопроцентное попадание с форвардом Архиповым, который забил 9 голов в 13 матчах. В итоге Артема перетянули из "Тамбова" на постоянный контракт, а заодно арендовали его брата-близнеца Сергея. Совсем не угадали с Сорочкиным — пришлось разрывать отношения в июле. Покинул "Городею" Башилов, истекает контракт у Митасова.





Славия: Игорь Костров, Никита Мельников, Юрий Недашковский, Егор Потапов. Трое из этого квартета перебрались в Мозырь в начале 2019 года, Костров — молдаванин с российским паспортом, — еще в 2016-м. Все, за исключением защитника Потапова, стабильно играли в основе. Мельников с шестью результативными передачами вошел в десятку лучших ассистентов чемпионата. Недашковский стал единственным игроком высшей лиги, которого дважды удаляли с поля. Какие перспективы российской четверки в Мозыре — вопрос открытый.





Минск: Артем Леонов, Виктор Свежов, Вадим Ларионов. Хавбек Свежов и форвард Ларионов уже покинули клуб — и вряд ли кого-то этим расстроили. Вратарь Леонов, подписанный летом из столичного "Торпедо", имеет четыре "сухаря" в одиннадцати матчах и ждет предложения о пролонгации контракта.





Нёман: Олег Мурачев. За полгода в Гродно защитник провел десять матчей, в трех из которых клуб не пропустил. До "Немана" игрок выступал в российском Д3 за "Урожай", с "желто-зелеными" связан контрактом до конца 2020-го.





Слуцк: Марат Бураев, Артем Сердюк, Алексей Пусторезов, Сослан Такулов, Игорь Губанов, Мурат Хотов. В сезон-2019 "бело-синие" вступали с одним россиянином — Хотовым. Да и тот оказался в нашей стране задолго до отмены лимита — в 2013-м. А вот летом "Слуцк" увеличил российский десант в шесть раз. Тренер Павлов активно использовал весь секстет, однако особого профита "русификация" не принесла — осенью команда выдала восьмиматчевую беспобедную серию и оказалась в шаге от вылета в Д2, но спаслась. Больше всего "Слуцк" угадал с приглашением форварда Сердюка, который четырежды отличился в чемпионате и вывел команду в 1/8 финала Кубка Беларуси. Неудивительно, что Артем продлил контракт с клубом. Останутся в "Слуцке" Бураев и Такулов. С Пусторезовым, Губановым и Хотовым контракты расторгнуты по соглашению сторон.





Энергетик-БГУ: Арсений Концедайлов, Данил Полубояринов, Даниил Виговский. Российские "студенты" влились в команду по ходу сезона: Концедайлова отобрали из третьего белорусского дивизиона, где он забивал в каждом втором матче за "Ошмяны"-БГУФК, Полубояринова и Виговского подняли из глубинных резервов московского "Спартака". "Энергетики" в сумме на троих провели 24 матча, каждый кое-чем запомнился, но в целом яркости в командную игру не добавили. Лучше всех себя проявил Полубояринов — и уже покинул команду. Виговский и Концедайлов в составе "Энергетика" вовсю готовятся к новому сезону.





Витебск: Даниил Чалов, Владислав Рыжков, Ильмир Нурисов, Александр Прудников. О том, что витебляне провалили трансферную селекцию, давно говорено-переговорено. В том числе по этой причине у финалиста Кубка Беларуси этот чемпионат сложился плохо — особенно по сравнению с предыдущим. Все подписанные россияне разочаровали, в большей степени — экс-спартаковцы Рыжков и Прудников, которых уже нет в команде. Нурисов не смог проявить себя по причине травмы (в лучшем случае вернется на поле летом 2020-го). А вот Чалов, имеющий по версии авторов "ПБ" самый низкий рейтинг в команде (4.65, в среднем у игрока "Витебска" — 4.92), продлил контракт с клубом до конца следующего сезона.









Дняпро: Дмитрий Яшин. Бородач из России провел в высшей лиге четыре сезона (с отлучкой в армянский "Гандзасар") и сейчас ищет нового работодателя. В Могилеве был основным защитником — 26 матчей, 1 "ассист".





Гомель: Руслан Болов, Денис Кавлинов, Андрей Иванов, Андрей Васильев, Гурам Тетрашвили, Илья Гультяев, Эдуард Суханов, Дмитрий Маляка. Легко заметить, что больше всех восточно-соседских футболистов было аккумулировано в Гомеле. Это обстоятельство многое объясняет: сделав упор на российскую рабочую силу, "зелено-белые" не удержались в элите. В октябрьском матче с "Дняпром" "русификация" "Гомеля" приняла совсем уж гротескные формы. В стартовом составе южан вышли всего два белоруса — и семеро россиян. Сейчас, после вылета в Д2, клубные боссы решают, кого оставить и убрать. Тетрашвили еще по ходу сезона уехал на повышение в "Тамбов", достоин лучшей участи форвард Болов, наколотивший 9 голов в чемпионате-2019. Уход остальных вряд ли всерьез расстроит гомельских болельщиков.





Торпедо Минск: Кирилл Орехов. В случае с расформированным столичным клубом мы не учитывали тех россиян, которые нашли себе применение в других клубах элиты. Молодой хавбек Орехов провел один неполный матч за "Торпедо" и уже полгода как занят поиском нового клуба.









Какой вывод? Белорусские клубы тащили из России то, что плохо лежало. Затем присматривались, разочаровывались, расставались. Все это грустно: такой представительный десант — и такая скудная выработка.





Началась новая трансферная кампания. И, судя по всему, российский вектор вновь будет приоритетным…