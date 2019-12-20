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Алексей Бага: Андрею Капскому надо доработать базу — побольше повариться в этом бизнесе

Алексей Бага, оставивший пост главного тренера БАТЭ, в интервью Владимиру Пирогу рассказал о совместной работе с председателем правления борисовского клуба Андреем Капским.


- Как у вас сложился контакт с Андреем Капским?

- Вполне нормально и цивилизованно. Всегда понимал, что и ему первый полноценный год работы дается крайне тяжело. Конечно, отношения не всегда были ровными и гладкими, ведь обидных поражений хватало... Но в целом общались уважительно и открыто. Скажем так, Андрею Анатольевичу еще надо наработать базу. А если совсем уж прямо: побольше повариться в этом бизнесе. Но очень надеюсь, что Борисов даст нам еще одного топ-менеджера подобно Капскому-старшему.
Прессбол
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