Алексей Бага: Андрею Капскому надо доработать базу — побольше повариться в этом бизнесе
Алексей Бага, оставивший пост главного тренера БАТЭ, в интервью Владимиру Пирогу рассказал о совместной работе с председателем правления борисовского клуба Андреем Капским.
- Как у вас сложился контакт с Андреем Капским?
- Вполне нормально и цивилизованно. Всегда понимал, что и ему первый полноценный год работы дается крайне тяжело. Конечно, отношения не всегда были ровными и гладкими, ведь обидных поражений хватало... Но в целом общались уважительно и открыто. Скажем так, Андрею Анатольевичу еще надо наработать базу. А если совсем уж прямо: побольше повариться в этом бизнесе. Но очень надеюсь, что Борисов даст нам еще одного топ-менеджера подобно Капскому-старшему.
09:03 20/12/2019
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