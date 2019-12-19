Россия обжалует решение WADA
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о признании организации не соответствующей кодексу WADA, об этом заявил председатель набсовета РУСАДА Александр Ивлев.
Такое решение было принято в четверг на заседании набсовета РУСАДА, в состав которого входят Владимир Чехонин, Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко.
"Готов проинформировать о решениях наблюдательного совета. Присутствовал полный кворум. Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим решением", - сказал Ивлев журналистам.
Исполком WADA 9 декабря единогласно признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации и решил на основании проверки данных московской антидопинговой лаборатории отстранить российских спортсменов от выступлений на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом своей страны на четыре года.
Допуск получат только "чистые" российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Также рекомендовано не проводить в России крупнейшие международные соревнования, исключением могут стать турниры, которые уже невозможно перенести и контракты на которые подписаны.
Источник: ria.ru
14:44 19/12/2019
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