Уже точно: Бага покинул БАТЭ
По истечении срока действия контракта БАТЭ покидает главный тренер Алексей Бага.
Напомним, Бага влился в тренерский штаб БАТЭ в 2011 году и работал ассистентом у Виктора Ганчаренко, Александра Ермаковича и Олега Дулуба, которого сменил на посту в начале июня 2018 года.
Ранее ссобщалось, что Бага может возглавить польскую «Ягеллонию», а также клубы из Саудовской Аравии.
Новым главным тренером борисовчан может стать Кирилл Альшевский.
Источник: tribuna.com
12:17 19/12/2019
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