Уже точно: Бага покинул БАТЭ

Напомним, Бага влился в тренерский штаб БАТЭ в 2011 году и работал ассистентом у Виктора Ганчаренко, Александра Ермаковича и Олега Дулуба, которого сменил на посту в начале июня 2018 года.





Ранее ссобщалось, что Бага может возглавить польскую «Ягеллонию», а также клубы из Саудовской Аравии.





Новым главным тренером борисовчан может стать Кирилл Альшевский.