Виталий Гурков: «Примерно год не нужно ждать моих выступлений»
Многократному чемпиону мира по муай-тай Виталию Гуркову сделали операцию.
«Друзья! Я торжественно заявляю, что свой спортивный сезон я закрыл, и приостановил свою деятельность неизвестно на какой срок, но примерно год не нужно ждать моих выступлений. На прошлой неделе мне все-таки пришлось сделать операцию на плечо, которое меня время от времени уже беспокоило. Надеюсь, что повезет, и я еще смогу порадовать белорусов своими победами.
Спасибо всем врачам которые меня «растили» в течение прошлой недели! Лично Даниленко Олегу Анатольевичу, который проводил эту операцию. Наша возьме! »- написал Гурков на своей странице в Инстаграм.
Запись сделана на белорусском языке.
"Белорусский партизан"
10:09 19/12/2019
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