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Минское «Динамо» в КХЛ проиграло в восьмой раз подряд

На этот раз уступили «Сочи», команде бывшего тренера

На «Минск-Арене» «Динамо» в очередном матче КХЛ играло с «Сочи», которое по ходу сезона возглавил белорусский тренер Александр Андриевский. Благодаря двум заброшенным шайбам «зубры» сделали так, чтобы поражение не назвали «сокрушительным» или «разгромным» - 2:5 Но поражение остается поражением. И оно уже восьмое подряд (три из них были в овертайме или серии буллитов). До этого «Динамо» выигрывало 23 ноября. В последний 25 матчах лишь три победы. С 28 очками «Динамо» идет на 11-м (предпоследнем) месте в Западной конференции, до зоны –плей-офф 14 очков.

Впереди у команды Крэйга Вудкрофта серия гостевых матчей на Дальнем Востоке. 21 декабря матч с «Адмиралом».
KP.by
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