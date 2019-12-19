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"Барселона"-"Реал": 46 человек пострадали, полиция применяла резиновые пули

Во время и после матча Ла Лиги «Барселона» – «Реал» (0:0) произошли массовые беспорядки в каталонской столице.

Не менее 46 человек получили ранения, в основном незначительные, в результате столкновений возле «Камп Ноу».

Полиция во время игры не пустила на стадион борцов за независимость Каталонии, которые сломали железное ограждение, и арестовала 9 человек.

После матча протестующие жгли мусорные контейнеры, устраивая большие пожары. Группе радикалов удалось вскрыть полицейский фургон и забрать оттуда  снаряжение.

Полиции пришлось применять резиновые пули. Один человек был задержан за то, что бросил бутылку в сотрудника правопорядка.
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