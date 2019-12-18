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Дмитрий Басков: Предлагал Цыплакову работу спортивного директора

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков опроверг мнение, что в последнее время Владимир Цыплаков был не очень востребован в спорте.


«Последний раз мы общались с Владимиром в пятницу, он говорил, что болела спина, плохо себя чувствовал, поэтому играть в субботу не сможет. Больше всего на свете он любил хоккей, был предан ему, а еще не хотел подвести президента, которого очень уважал.

Благодаря тому, что у нас есть команда президента, — это отдушина для каждого спортсмена. Владимир получал большое удовольствие от каждой игры, от каждого выезда команды. Я много советовался с ним по игрокам, спрашивал его мнение, даже предлагал работу спортивного директора в хоккейном клубе. Но Владимир ответил: «Понимаешь, Дима, я не менеджер и не администратор. Я всю жизнь играл в хоккей, мне тяжело заниматься административной работой», - отметил Басков, сообщает sport.tut.by.
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