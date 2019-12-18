Появилась петиция за отстранение Татьяны Тарасовой от комментирования
Поклонники фигурного катания требуют запретить заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой комментировать соревнования по фигурному катанию. Такая петиция появилась на сайте Change.org.
По мнению автора обращения, отстранить специалиста нужно из-за ее якобы "непрофессионализма", а также "излишней субъективности" по отношению к спортсменам.
Петиция обращена, в частности, президенту России Владимиру Путину. Также отмечается, что все налогоплательщики хотят за свои деньги "получать качественный контент с профессионалами", которые болели бы "за всех наших фигуристов, а не избранных по списку".
19:34 18/12/2019
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