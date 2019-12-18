Появилась петиция за отстранение Татьяны Тарасовой от комментирования













По мнению автора обращения, отстранить специалиста нужно из-за ее якобы "непрофессионализма", а также "излишней субъективности" по отношению к спортсменам.





Петиция обращена, в частности, президенту России Владимиру Путину. Также отмечается, что все налогоплательщики хотят за свои деньги "получать качественный контент с профессионалами", которые болели бы "за всех наших фигуристов, а не избранных по списку".



