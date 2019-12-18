



Дисциплинарный комитет ассоциации рассмотрел спорные эпизоды в матчах с участием трех клубов первого дивизиона чемпионата Азербайджана ("Агсу", "Туран-Товуз" и "Зира") и трех клубов региональной лиги ("Успех", "Агсу-Сити", "Альянс"). Также была получена информация от УЕФА. По итогу было принято решение дисквалифицировать 25 футболистов, замешанных в организации договорных матчей, а также трех функционеров клубов.





Наибольшее число человек, 17, было дисквалифицировано в клубе "Агсу" (14 футболистов, исполнительный директор, тренер вратарей и сотрудник клуба). Далее идет "Туран-Товуз" — семь футболистов. И по одному игроку из клубов "Успех", "Агсу-Сити" и "Альянс".





Правоохранительные органы продолжат расследование этого дела. Все подозреваемые в организации договорных матчей могут обратиться в апелляционный арбитражный трибунал.



