- Бывшие ваши игроки говорят вам слова поддержки. Читаете?





- Да, конечно, многие мне написали лично, потом выставили слова поддержки в Инстаграм, это греет. Результат всегда важен, но важно и то, что мы остаемся людьми. Даже после моего ухода из клуба могу легко представить, как мы с игроками или работниками клуба пьем чашечку кофе. Это нормально, по-человечески. И так будет и через полгода, и через год. В этом главное достижение нынешнего сезона. И то же касается людей из администрации — Сергея Ковальчука, Максима Краснобаева. Никаких проблем! Если они приедут в Прагу, мы с удовольствием пообщаемся и проведем вечер. Для меня человеческие отношения — основное. Работа, тренировки — это понятно, но если нет душевной теплоты, результат не придет. Один проигранный матч — и взаимное доверие испарится. Так что меня очень греет отношение игроков моего бывшего клуба. Мы были, можно сказать, и в товарищеских отношениях, и в спортивном плане как "тренер — игроки".





- Сергей Ковальчук уволен с поста спортивного директора. Удивлены?





- Да, удивлен, потому что он этого не заслуживал. По моему мнению (хоть я и не знаю деталей его отношений с президентом клуба), он был очень комфортным в работе, проявлял искренность, всегда присутствовал на тренировках первой команды, поддерживал в любой день, в том числе в неудачный. Это нелегко, учитывая его позицию между мной, руководителем клуба, прессой, игроками... Думаю, потеря Сергея Ковальчука для клуба серьезна, с учетом того, что сам он брестчанин, прошел с командой через все времена — хорошие и плохие, знает игроков и весь белорусский футбол. Такого опыта может не хватить клубу в будущем, — цитирует Личку "Вечерний Брест".



