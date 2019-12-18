Владимир Бережков: «У Цыплакова был сердечный приступ»
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков опроверг информацию о том, что известный в прошлом хоккеист Владимир Цыплаков совершил суицид.
«У него был сердечный приступ. Это случилось в субботу. У него был сердечный приступ. Он до последнего хотел играть в хоккей. Хотя часто говорил, что хочет быть бизнесменом. Но лучше всего у него получалось в хоккее. И он всего себя ему и отдавал. Может быть поэтому и погиб. Умер, точнее. Старался быть в форме, старался делать все, чтобы продолжать играть: в президентской команде, ночной лиге, с друзьями. Он до последнего остался предан хоккею. Был в хоккее», – сказал Бережков, передает корреспондент Tribuna.com.
10:04 18/12/2019
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