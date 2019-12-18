Артем Милевский: «Я честный, добрый. Никогда не сделал никому говна, поэтому меня все любят»
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о себе.
- Миля, несмотря на твое скандальное прошлое, тебя все равно поддерживает пол Украины. Как думаешь, почему?
– Я, в первую очередь, человек, которого уважают за то, что он Артем Милевский, то есть я честный, добрый. Я никогда не сделал никому говна, поэтому меня все любят.
- Кто такой Артем Милевский?
– Человек, который на сегодняшний день очень счастлив и доволен, – сказал Милевский.
Как пишет fakty.com.ua,футболист Артем Милевский отправился на отдых на Бали в компании новой девушки.
Компанию форварду составила девушка по имени Валерия. Кроме того, что девушку зовут Валерия, известно, что она белоруска и встречается с Милевским с конца 2018 года.
"Белорусский партизан"
09:25 18/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение