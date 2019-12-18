- Миля, несмотря на твое скандальное прошлое, тебя все равно поддерживает пол Украины. Как думаешь, почему?





– Я, в первую очередь, человек, которого уважают за то, что он Артем Милевский, то есть я честный, добрый. Я никогда не сделал никому говна, поэтому меня все любят.





- Кто такой Артем Милевский?





– Человек, который на сегодняшний день очень счастлив и доволен, – сказал Милевский.





Как пишет fakty.com.ua ,футболист Артем Милевский отправился на отдых на Бали в компании новой девушки.

Компанию форварду составила девушка по имени Валерия. Кроме того, что девушку зовут Валерия, известно, что она белоруска и встречается с Милевским с конца 2018 года.



