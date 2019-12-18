Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Противник российского спорта описал страну тремя словами

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, описал Россию тремя словами. Его цитирует телеканал «Матч ТВ».

Себастьян Самуэльссон
Фото: Matthias Hangst/Bongarts / Getty Images

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, описал Россию тремя словами. Его цитирует телеканал «Матч ТВ».

«Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая», — заявил Самуэльссон. Спортсмен назвал Москву местом, которое бы он хотел посетить в первую очередь.


22-летний Самуэльссон — противник восстановления российского спорта, требовавший полного изгнания россиян из спорта. Он негативно отреагировал на возвращение в биатлон Александра Логинова и требовал от него извинений за употребление допинга. Швед неоднократно заявлял, что получает письма с угрозами убийства от российских болельщиков.

17 декабря спортсмен заявил, что испытал шок из-за новостей о манипуляциях с данными из Московской антидопинговой лаборатории, о которых стало известно в сентябре. Самуэльссон отметил, что его удивило то, что Россия не извлекла уроков из прошлых дисквалификаций.
lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru