Противник российского спорта описал страну тремя словами

Себастьян Самуэльссон

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, описал Россию тремя словами. Его цитирует телеканал «Матч ТВ».





«Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая», — заявил Самуэльссон. Спортсмен назвал Москву местом, которое бы он хотел посетить в первую очередь.









22-летний Самуэльссон — противник восстановления российского спорта, требовавший полного изгнания россиян из спорта. Он негативно отреагировал на возвращение в биатлон Александра Логинова и требовал от него извинений за употребление допинга. Швед неоднократно заявлял, что получает письма с угрозами убийства от российских болельщиков.





17 декабря спортсмен заявил, что испытал шок из-за новостей о манипуляциях с данными из Московской антидопинговой лаборатории, о которых стало известно в сентябре. Самуэльссон отметил, что его удивило то, что Россия не извлекла уроков из прошлых дисквалификаций.



