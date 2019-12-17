Планировалось продление соглашения с Дмитрием Подстреловым, однако едва ли это возможно, пока не решится будущее клуба. То же самое касается тренерского штаба. Помощники Ивана Биончика Игорь Кунаш, Дмитрий Тарасевич и Дмитрий Корзун находятся в отпуске, после которого уйдут в «свободное плавание». У самого главного тренера «Дняпра» срок контракта истекает лишь через год. Однако, по нашей информации, Биончик также покинет Могилев уже в это межсезонье.





По итогам минувшего чемпионата «Дняпро» покинул высшую лигу, к тому же накопив немалые долги. Будущее могилевского клуба пока под вопросом.