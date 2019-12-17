Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вылетевший из высшей лиги могилевский «Дняпро» покинули почти все игроки и представители тренерского штаба

«Дняпро» покинули почти все игроки и представители тренерского штаба, включая главного тренера Ивана Биончика. На контракте осталось лишь четыре футболиста: Евгений Велько, Юрий Козлов, а также вернувшиеся из аренды в «Граните» (Д2) Дмитрий Каплунов и Тимофей Лукашевич.

Планировалось продление соглашения с Дмитрием Подстреловым, однако едва ли это возможно, пока не решится будущее клуба. То же самое касается тренерского штаба. Помощники Ивана Биончика Игорь Кунаш, Дмитрий Тарасевич и Дмитрий Корзун находятся в отпуске, после которого уйдут в «свободное плавание». У самого главного тренера «Дняпра» срок контракта истекает лишь через год. Однако, по нашей информации, Биончик также покинет Могилев уже в это межсезонье.

По итогам минувшего чемпионата «Дняпро» покинул высшую лигу, к тому же накопив немалые долги. Будущее могилевского клуба пока под вопросом.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru