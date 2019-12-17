В своем письме спортсмен подчеркивает, что с 2016 года неоднократно обращался к властям районного и областного уровней с просьбой помочь ему с подготовкой и участием в международных соревнованиях.





"В итоге мне стали оплачивать только выезды на соревнования. А вместо постоянной помощи для подготовки в 2019 году мне разово выделили 85 рублей. Получается 23 копейки в день. Почему я хожу по кабинетам чиновников и прошу помочь мне завоевать для страны очередные медали, а не они спрашивают, что мне нужно для полноценной подготовки?" — не понимает Виктор.





По словам спортсмена, основная часть расходов — это не сам выезд на очередной старт, а подготовка к нему. Все эти годы его поддерживали спонсоры.





"В 2018 году спонсоры помогали с подготовкой на международные соревнования и оплатили поездку на соревнования в США. В конце года во избежание возможных нарушений закона обратился в налоговые органы. Оказалось, что мне нужно заплатить за все это налог — 1321 рубль, — пишет Братченя. — Спонсоров ищу самостоятельно, благодаря их помощи готовлюсь к международным стартам, средства идут на спортивные добавки, питание, экипировку и многое другое. Я не собираюсь считать чужие деньги, просто хочется, чтобы было логично и справедливо: показал результат — получи деньги, а если нет результата, тогда за что платить?"









Помимо спонсорской помощи, Виктору раньше приходилось брать в банках кредиты, чтобы подготовиться к соревнованиям. Однако сейчас он не может себе этого позволить, так как воспитывает двоих детей:





"В 2008 году на чемпионате мира я получил предложение остаться жить в Канаде. А в этом году, когда завоевал 2 золотые медали на чемпионате мира, поступило официальное предложение выступать за сборную Украины, где мне гарантированно будут платить ежемесячную стипендию, призовые за медали, оплачивать все соревнования, экипировку и подготовку. Неужели нужно уехать выступать за чужую сборную, чтобы хоть они начали ценить мои золотые медали?"





В своем письме Виктор попросил президента о личной встрече, чтобы рассказать о своей спортивной судьбе и безуспешных походах по кабинетам чиновников.





"За всю спортивную карьеру меня лично не то чтобы ни разу не чествовали после завоеванных медалей — даже никто не удосужился позвонить поздравить или открытку отправить. Это обращение не для того, чтобы на кого-то пожаловаться. А для того, чтобы показать, что есть спортсмен, который завоевывает медали для своей страны и которому нужна поддержка", — цитирует письмо tut.by



