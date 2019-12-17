– Александр Глеб остается в команде?





– В последнем матче сезона он заявил, что завершает карьеру футболиста. Возможно, последнего слова он еще не сказал и передумает. Лично я хотел бы видеть его на поле в наших рядах. Его присутствие украшает команду, а то, что Александр решил провести вторую половину сезона в «Ислочи», для нас большая честь, – сказал Мельников.