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Директор «Ислочи»: «Возможно, последнего слова Глеб еще не сказал и передумает. Я хотел бы видеть его на поле в наших рядах»

Директор «Ислочи» Сергей Мельников поделился мнением об игре Александра Глеба.

– Александр Глеб остается в команде?

– В последнем матче сезона он заявил, что завершает карьеру футболиста. Возможно, последнего слова он еще не сказал и передумает. Лично я хотел бы видеть его на поле в наших рядах. Его присутствие украшает команду, а то, что Александр решил провести вторую половину сезона в «Ислочи», для нас большая честь, – сказал Мельников.
Tribuna
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