Директор «Ислочи»: «Возможно, последнего слова Глеб еще не сказал и передумает. Я хотел бы видеть его на поле в наших рядах»
Директор «Ислочи» Сергей Мельников поделился мнением об игре Александра Глеба.
– Александр Глеб остается в команде?
– В последнем матче сезона он заявил, что завершает карьеру футболиста. Возможно, последнего слова он еще не сказал и передумает. Лично я хотел бы видеть его на поле в наших рядах. Его присутствие украшает команду, а то, что Александр решил провести вторую половину сезона в «Ислочи», для нас большая честь, – сказал Мельников.
18:21 17/12/2019
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