Милевский: в Лиге чемпионов хотелось бы встретиться с "Реалом", "Ювентусом" и и какой-то русской командой
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский признался, что в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов хотел бы увидеть в соперниках "Реал", "Ювентус" и "Зенит".
Чемпионы Беларуси начнут турнир с первого раунда квалификации.
"Хотелось бы встретиться с "Реалом" каким-нибудь, "Ювентусом" и какой-то русской командой. С "Зенитом" – Рака [Ярослава Ракицкого] увидеть", – цитирует Милевского инстаграм Favoritsport.
Источник: pressball.by
17:55 17/12/2019
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