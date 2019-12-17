Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Милевский: в Лиге чемпионов хотелось бы встретиться с "Реалом", "Ювентусом" и и какой-то русской командой

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский признался, что в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов хотел бы увидеть в соперниках "Реал", "Ювентус" и "Зенит".

Чемпионы Беларуси начнут турнир с первого раунда квалификации.

"Хотелось бы встретиться с "Реалом" каким-нибудь, "Ювентусом" и какой-то русской командой. С "Зенитом" – Рака [Ярослава Ракицкого] увидеть", – цитирует Милевского инстаграм Favoritsport.
Источник: pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru