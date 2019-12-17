Высказался в защиту уйгуров: в Китае "забанили" Озила





В Китае остались недовольны поведением полузащитника «Арсенала» Месута Озила.





По информации The Telegraph, представители китайских государственных СМИ предупредили «Арсенал», что упоминание клуба будет под запретом, пока руководители не извинятся за твит Озила.





Кроме того, аккаунты Озила в китайских соцсетях были заблокированы, а фан-клуб «М10», в котором состояли около 30 тысяч человек, распущен. Китайские власти также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста.









Напомним, что Озил осудил притеснения уйгуров (мусульманского меньшинства) в западных провинциях Китая. После этого в Китае отменили трансляцию матча «Арсенала» с «Манчестер Сити», несмотря на то, что «Арсенал» не поддержал игрока.