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Бывший тренер «Динамо» и сборной Беларуси Александр Хацкевич возглавит российский «Ротор»

Новым главным тренером «Ротора» будет назначен Александр Хацкевич.


Как стало известно источнику Betting Insider, близкому к переговорам, 46-летний специалист, назначение которого на пост главного тренера волгоградского клуба практически утверждено, пригласил в штаб своего помощника по киевскому «Динамо» Максима Шацких.

До «Ротора» Хацкевич занимал пост главного тренера минского и киевского «Динамо», юношеской и национальной сборных Беларуси, «Витебска», а также состоял в тренерском штабе сборной Украины.

Последним местом работы специалиста было киевское «Динамо», откуда тренер был уволен в августе этого года после того, как украинский клуб проиграл в квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» (0:1, 3:3).

Экс-форвард сборной Узбекистана Максим Шацких до назначения ассистентом Хацкевича в киевском «Динамо» успел в течение года поработать тренером динамовской академии «ДЮФШ «Динамо» им. В. В. Лобановского». Киевский клуб Шацких покинул вместе с Хацкевичем в августе этого года.

«Ротор» после 25 туров с 52 очками идет на первом месте в ФНЛ, опережая «Торпедо» и «Химки» на одно и два очка, соответственно. Об увольнении предыдущего главного тренера команды Игоря Менщикова клуб сообщил уже после начала зимней паузы в ФНЛ – сообщалось, что стороны расстались по обоюдному согласию.
Tribuna
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