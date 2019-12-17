



Как стало известно источнику Betting Insider, близкому к переговорам, 46-летний специалист, назначение которого на пост главного тренера волгоградского клуба практически утверждено, пригласил в штаб своего помощника по киевскому «Динамо» Максима Шацких.





До «Ротора» Хацкевич занимал пост главного тренера минского и киевского «Динамо», юношеской и национальной сборных Беларуси, «Витебска», а также состоял в тренерском штабе сборной Украины.





Последним местом работы специалиста было киевское «Динамо», откуда тренер был уволен в августе этого года после того, как украинский клуб проиграл в квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» (0:1, 3:3).





Экс-форвард сборной Узбекистана Максим Шацких до назначения ассистентом Хацкевича в киевском «Динамо» успел в течение года поработать тренером динамовской академии «ДЮФШ «Динамо» им. В. В. Лобановского». Киевский клуб Шацких покинул вместе с Хацкевичем в августе этого года.





«Ротор» после 25 туров с 52 очками идет на первом месте в ФНЛ, опережая «Торпедо» и «Химки» на одно и два очка, соответственно. Об увольнении предыдущего главного тренера команды Игоря Менщикова клуб сообщил уже после начала зимней паузы в ФНЛ – сообщалось, что стороны расстались по обоюдному согласию.



