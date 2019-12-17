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ФИФА подает иски против Блаттера и Платини, чтобы добиться от них возвращения $2 млн

Международная федерация футбола (ФИФА) подала судебные иски в Швейцарии к бывшему главе организации Зеппу Блаттеру и экс-президенту УЕФА Мишелю Платини, сообщают швейцарские СМИ.


В международной организации требуют, чтобы они вернули более $2 млн, которые, по мнению нынешнего руководства ФИФА, Блаттер незаконно перевел на счет Платини из фонда ФИФА.

Швейцарское федеральное бюро юстиции 25 сентября 2015 года открыло дело против возглавлявшего в то время ФИФА швейцарца Блаттера, который подозревается в том, что незаконно перевел тогдашнему президенту УЕФА Платини около $2 млн в 2011 году.

В декабре 2015 года Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в связи с масштабным коррупционным скандалом отстранила Блаттера и Платини на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом на национальном и международном уровнях. Кроме того, Блаттер был оштрафован на 50 тыс. евро, Платини - на 80 тыс. евро.

Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года отклонил жалобы Блаттера и Платини на решение отстранить их от футбольной деятельности, но сократил срок их дисквалификации с восьми лет до шести. В начале марта Платини подал апелляцию на решение о его отстранении в Спортивный арбитражный суд, который сократил срок его отстранения сокращен до четырех лет.
Интерфакс
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