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Президент Туркменистана поручил ввести в школах три урока физкультуры в неделю

На заседании кабмина Туркменистана 13 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов затронул тему малоподвижного образа жизни, сообщает госинформагентство ТДХ.



По мнению главы государства, «малоподвижный образ жизни, ведет к появлению различных проблем со здоровьем, а также к некоторым заболеваниям, и особенно касается подрастающего поколения». В связи с этим Бердымухамедов поручил «проводить в школах трижды в неделю уроки физкультуры, либо каждую субботу – день спорта». Это предложение поручено рассмотреть совместно с учеными Академии наук и подготовить соответствующую программу.

Вице-премьеру по науке и образованию, здравоохранению и спорту Пурли Агамырадову приказано «ввести такие занятия во всех средних и высших учебных заведениях страны со следующего учебного года».

На следующий день после заседания президент лично провел тренировку в спортзале для членов Кабинета министров.
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