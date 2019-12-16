В расследование, которое еще не заврешилось, участвуют Бельгия, Испания, Франция и США, сообщают немецкий телеканал ZDF и газета Die Welt.





В федеральной прокуратуре Бельгии заявили, что организатором системы манипуляций со ставками в теннисе стала армянская мафиозная сеть, которая действует в семи странах Европы.





Согласно данным участников расследования, на договорные матчи делались небольшие ставки, общий размер которых достигал сотни тысяч евро.





Сообщается, что в участии в договорных матчах подозревается теннисист из топ-30 Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету которого есть несколько выигранных титулов. Имя теннисиста не называют.





Информацию о существовании преступной схемы подтвердил аргентинский теннисист Марк Трунжеллити. Теннисист заявил, что к нему обращались организаторы договорных матчей, о чем он рассказал Международной федерации тенниса (ITF).





Немецкая теннисистка Андреа Петкович сообщила, что также знает профессиональных игроков, к которым обращались с подобными предложениями.





Расследование о договорных матчах еще продолжается, а его итоги могут обнародовать через несколько месяцев.