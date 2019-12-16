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"Тигрица" выходит на охоту: Соболенко не хватает любви

Автор sports.ru Лера Ли поговорила с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко и ее тренером Дмитрием Турсуновым. Теннисистка рассказала, как относится к традиционным свадьбам, а коуч добавил, что в последнее время "тигрица выходит на охоту".


- Чего вам в жизни не хватает?

- Любви.

- Вы были когда-нибудь влюблены?

- Была, но та история кончилась. Хочется снова влюбиться и чтобы меня полюбили. Хотя я не переживаю, что сейчас этого нет. Я вообще в основном плыву по течению. И это бывает проблемой, кстати, потому что, когда ты вот так плывешь, ты часто не осознаешь масштаб какой-то проблемы или не видишь, как какая-то ситуация со стороны смотрится.

- А замуж хотите? Свадьбу?

- Я вообще не понимаю, зачем нужна свадьба. Понятно, что это мечта каждой девушки: твой день, белое платье, вот это вот все. Но чтобы было красиво, можно фотосессию устроить, а штамп в паспорте для чего? Я на это смотрю как на попытку привязать человека к себе. Но когда можно запросто развестись, какой в этом смысл? Если любите друг друга — и так проживете вместе. А если нет, штамп не поможет.

- Вы бы и любимому человеку отказали в празднике, если бы для него это было важно?

- Я бы предложила ограничиться фотосессией в свадебном стиле и медовым месяцем. Или семьями посидеть — максимум. Мне свадьба реально кажется глупым мероприятием: все сидят пьянствуют, а потом ты должен по отмашке "горько" вскочить и начать целоваться при всех. Особенно я представляю, как мой папа смотрит, как я целуюсь, — на этом все закончится (смеется)!

- Сейчас встречаетесь с кем-нибудь?

Соболенко: Нет, сейчас в свободном плавании.

Турсунов: Ага, куда-то все время отлучается по вечерам, но нет, ни с кем не встречается.

- Так "отлучается" же необязательно на встречи с кем-то конкретным.

Турсунов: Точно, на поиски выходит. Тигрица выходит на охоту.
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