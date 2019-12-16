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Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

В жеребьевке приняли участие 12 победителей групп Лиги Европы, 12 обладателей вторых мест, а также 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Сеяные: «Арсенал» (Англия), «Аякс» (Голландия)*, «Базель» (Швейцария), «Бенфика» (Португалия)*, «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Зальцбург» (Австрия)*, «Интер» (Италия)*, «Истанбул» (Турция), ЛАСК (Австрия), «Мальме» (Швеция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Селтик» (Шотландия), «Эспаньол» (Испания). 

Несеяные: «Айнтрахт» (Германия), АЗ (Голландия), АПОЭЛ (Кипр), «Байер» (Германия)*, «Брюгге» (Бельгия)*, «Вольфсбург» (Германия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Лудогорец» (Болгария), «Олимпиакос» (Греция)*, «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Хетафе» (Испания), ЧФР (Румыния), «Шахтер» (Украина)*.

* попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов

Статус сеяных получили 12 победителей групп Лиги Европы и четыре клуба из Лиги чемпионов с лучшими коэффициентами. Сеяные команды играют ответные матчи 1/16 финала дома.

На этом этапе не могут встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, игравшие в одной группе Лиги Европы.

«Вулверхэмптон» – «Эспаньол»

«Спортинг» – «Истанбул»

«Хетафе» – «Аякс»

«Байер» – «Порту»

«Копенгаген» – «Селтик»

АПОЭЛ – «Базель»

ЧФР – «Севилья»

«Олимпиакос» – «Арсенал»

АЗ – ЛАСК 

«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»

«Лудогорец» – «Интер»

«Айнтрахт» – «Зальцбург»

«Шахтер» – «Бенфика»

«Вольфсбург» – «Мальме»

«Рома» – «Гент»

«Рейнджерс» – «Брага»

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля.
Источник: Sports.ru
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