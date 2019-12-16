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"Реал" сыграет с "Ман Сити" в 1/8 финала ЛЧ - результаты жеребьевки

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке принимали участие 8 победителей групп (сеяные) и 8 команд, которые заняли вторые места (несеяные).

Сеяные: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Ювентус» (Италия).

Несеяные: «Аталанта» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Челси» (Англия), «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Реал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия).

В 1/8 финала не могут встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, игравшие в одной группе.

Итоги жеребьевки:

«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ»

«Реал» – «Манчестер Сити»

«Аталанта» – «Валенсия»

«Атлетико» – «Ливерпуль»

«Челси» – «Бавария»

«Лион» – «Ювентус»

«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг»

«Наполи» – «Барселона»


Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта
Источник: Sports.ru
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