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СК проводит проверку во факту смерти хоккеиста Цыплакова

Минские следователи начали проверку по факту смерти известного белорусского хоккеиста Владимира Цыплакова, сообщили в СК.


Цыплаков умер в минувшие выходные в возрасте 50-лет, прощание с ним пройдет 17 декабря.

"Мы подтверждаем, что УСК по Минску проводит доследственную проверку по факту смерти Циплакова", - сообщили Sputnik в понедельник в СК.

Иных подробностей по данной теме в ведомстве сообщить отказались.

В свою очередь эксперты в области уголовного права пояснили, как правило, такие доследственные проверки проводятся в тех случаях, когда в молодом возрасте скоропостижно умирают известные люди.

"Чтобы стопроцентно исключить криминальный аспект", - сказал собеседник агентства.


О смерти Цыплакова стало известно накануне. Сегодня Федерации хоккея Беларуси сообщила, что прощание со спортсменом пройдет в Минске во вторник, 17 декабря, в здании крытого катка в парке имени Горького.

Цыплаков играл на позиции левого нападающего, трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси - в 1992, 2000 и 2002 годах. В составе сборной страны выступал на Олимпийских играх в Нагано и Солт-Лейк-Сити.

Он выступал за минские "Динамо" и "Юность", ярославское "Торпедо" и казанский "Ак Барс". Провел в составе "Лос-Анджелеса" и "Баффало" более 300 матчей в НХЛ.
Источник: sputnik.by
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