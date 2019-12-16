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Прощание с Владимиром Цыплаковым состоится 17 декабря в здании крытого катка парка Горького

Прощание с белорусским хоккеистом и тренером Владимиром Цыплаковым состоится в здании крытого катка в парке Горького с 10.00 до 13.00, сообщили БЕЛТА в Федерации хоккея Беларуси.


Выдающийся белорусский хоккеист и тренер скончался 14 декабря на 51-м году жизни.

В его послужном списке выступления в ярославском "Торпедо", минском "Динамо", "Детройт Фэлконс" (CoHL), "Индианаполис Айс" (IHL), "Форт-Уэйн Кометс" (IHL), "Лос-Анджелес Кингз"(NHL), "Лас-Вегас Тандер" (IHL), "Баффало Сэйбрз" (NHL), "Ак Барс" (российская Суперлига), ЦСКА (российская Суперлига), "Юность" (чемпионат Беларуси).

В составе национальной сборной Беларуси Владимир Цыплаков провел 114 матчей, забросил 70 шайб, отдал 58 результативных передач. Принимал участие в Олимпиадах 1998 и 2002 годов, а также шести чемпионатах мира.

Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, трижды признавался лучшим игроком Беларуси (1992, 2000, 2002), чемпион мира среди молодежи (1989) в составе сборной СССР, чемпион Беларуси (2005), серебряный (2002) и бронзовый (2004) призер чемпионатов России.

После окончания карьеры игрока работал тренером в национальной, молодежной и юниорской сборных Беларуси, минском "Динамо", омском "Авангарде", череповецкой "Северстали", челябинском "Тракторе" и солигорском "Шахтере". Вывел сборную Беларуси в финал Универсиады-2011.
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