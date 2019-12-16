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МЧМ-2020. Тренерский штаб сборной Беларуси не вышел на командное фото и круг почета

Молодежная сборная Беларуси завершила домашний матч молодежного чемпионата мира в Минске разгромной победой над Данией (7:2).

Однако в целом выступление было не важным.

Примечательно, что тренерский штаб национальной команды не вышел на командное фото и круг почета.

Напомним, что сборная Беларуси (U-20) заняла лишь третье место по итогам турнира и не смогла выйти в элиту.
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