МЧМ-2020. Тренерский штаб сборной Беларуси не вышел на командное фото и круг почета
Молодежная сборная Беларуси завершила домашний матч молодежного чемпионата мира в Минске разгромной победой над Данией (7:2).
Однако в целом выступление было не важным.
Примечательно, что тренерский штаб национальной команды не вышел на командное фото и круг почета.
Напомним, что сборная Беларуси (U-20) заняла лишь третье место по итогам турнира и не смогла выйти в элиту.
10:26 16/12/2019
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