



"Совместно с городскими властями планируем создание комплекса полей с освещением, поливом и подогревом. Также планируется обеспечение мест проживания для иногородних детей, которых мы перевезем сюда.





Новые поля и гостиница должны появится в районе улицы Ватутина, около Городского стадиона", — рассказал руководитель БАТЭ Андрей Капский в программе Игры "на вырост".



