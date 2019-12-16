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В Борисове планируется строительство Академии БАТЭ имени Анатолия Капского

В Борисове планируется строительство футбольной Академии БАТЭ имени Анатолия Капского.


"Совместно с городскими властями планируем создание комплекса полей с освещением, поливом и подогревом. Также планируется обеспечение мест проживания для иногородних детей, которых мы перевезем сюда.

Новые поля и гостиница должны появится в районе улицы Ватутина, около Городского стадиона", — рассказал руководитель БАТЭ Андрей Капский в программе Игры "на вырост".
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